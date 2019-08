Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO

SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA

SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

