Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO MENTRE SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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