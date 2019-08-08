Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
ANCHE SULL’AURELIA TROVIAMO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA APRILIA E ANZIO IN DIREZIONE MARE
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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