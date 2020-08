Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

MATTINATA DA BOLLINO NERO QUELLA DI OGGI SULLE AUTOSTRADE NAZIONALI A CAUSA DELL’ESODO ESTIVO; PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 8 ALLE 22.

PRIMI DISAGI SULL’A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FROSIONENO VERSO NAPOLI, CI SONO CODE DA FERENTINO.

CONTINUANO I LAVORI SULLA A24: NELLO SPECIFICO SUL TRATTO URBANO, È CHIUSO IL TRATTO CHE VA DALLA TANGENZIALE EST STESSA SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DEL RACCORDO. PER ENTRARE IN A24 CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. DA QUI INOLTRE FINO AL RACCORDO STESSO CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO E LA COMPLANARE. RESTANDO SULL’A24 SEMPRE I CANTIERI ATTIVI PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA CORSIA CENTRALE TRA ROMA EST E IL RACCORDO E PROSEGUENDO FINO TOGLIATTI, DISPONIBILE QUINDI SOLO LA COMPLANARE. DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE IL TRATTO E’ COMPLETAMENTE CHIUSO.

