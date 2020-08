Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2020 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CONTINUA L’ESODO ESTIVO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE ITALIANE IN QUESTA MATTINATA DA BOLLINO NERO. RICORDIAMO CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI E’ IN VIGORE FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA.

A QUESTO PROPOSITO GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO CODE PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO VERSO SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL NODO A1/A24 E VALMONTONE.

SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA A24 ROMA-TERAMO: NELLO SPECIFICO SUL TRATTO URBANO, È CHIUSO IL TRATTO CHE VA DALLA TANGENZIALE EST SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DEL RACCORDO. PER ENTRARE IN AUTOSTRADA CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. DA TOR CERVARA AL RACCORDO E’ POSSIBILE INOLTRE PERCORRERE ESCLUSIVAMENTE LA COMPLANARE. RESTANDO SULL’A24 SEMPRE I CANTIERI ATTIVI PROVOCANO LA CHIUSURA DI ENTRAMBE LE CORSIE CENTRALI TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO E PROSEGUENDO FINO TOGLIATTI, DISPONIBILE QUINDI SOLO LA COMPLANARE. DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE IL TRATTO E’ COMPLETAMENTE CHIUSO.

AL MOMENTO È TUTTO, UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral