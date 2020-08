Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2020 ORE 18.20 – ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FERENTINO E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, PER UN INCIDENTE, CI SONO TRA LAURENTINA E ARDEATINA.

ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON I MEZZI PUBBLICI:

PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE MONTE ANTENNE, RESTA SOSPESA LA TRATTA URBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO TRA FLAMINIO E MONTEBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

RIPERCUSSIONI SULLA TRATTA EXTRAURBANA, CON POSSIBILI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE TORRENOVA, ANCHE IN QUESTO CASO A CAUSA DI UN INCENDIO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

LA METRO B È INVECE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.

ED INFINE QUESTA SERA ISOLA PEDONALE A FONTE NUOVA: CHIUSA AL TRAFFICO VIA NOMENTANA TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA VICO. DALLE 19:00 A FINE SERVIZIO, DEVIATA LA LINEA BUS 337.

