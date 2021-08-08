Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2021 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;
RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI, 8 AGOSTO, PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI LEGATI AL FINE SETTIMANA DI ESODO ESTIVO, A PARTIRE DALLE 7.00 E FINO ALLE 22.00 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, DA OGGI E FINO AL 29 AGOSTO AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA SESSA AURUNCA E VILLA LITERNO: IL SERVIZIO SARA’ RIPROGRAMMATO, CON CANCELLAZIONI E BUS SOSTITUTIVI PER I TRENI REGIONALI E PER I TRENI INTERCITY TRA FROSINONE E LATINA E TRA FORMIA E CASSINO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral