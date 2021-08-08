Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; NEL DETTAGLIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; PROPRIO CON RIFERIMENTO AL FINE SETTIMANA DELL’ESODO ESTIVO, RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI, 8 AGOSTO, PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI, FINO ALLE 22.00 SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI LAVINIO-LIDO DI ENEA, QUI NELLE DUE DIREZIONI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA-GROSSETO, A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ALBARESE E GROSSETO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral