Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A24 ROMA TERAMO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA IL NODO CON LA A1 MILANO NAPOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO; SULLA STESSA A1 INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; E CON RIFERIMENTO AL FINE SETTIMANA DELL’ESODO ESTIVO, RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI, PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI, FINO ALLE 22.00 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA-GROSSETO, A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ALBARESE E GROSSETO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral