Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA-GROSSETO, A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ALBARESE E GROSSETO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON TRENI NSTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI.
E PROSEGUE L’ESODO ESTIVO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A1 MILANO NAPOLI TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE CI SONO CODE TRA FIANO ROMANO E PONZANO VERSO FIRENZE; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO L’AUTOSTRADA DEL SOLE INCOLONNAMENTI TRA IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER ROMA SUD;
RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI, PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI, FINO ALLE 22.00 SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral