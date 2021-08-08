Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2021 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE PONTINA DIREZIONE PAVONA
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA REGINALDO BELLONI, TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI E CODE IN VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE TORRIMIPIETRA
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