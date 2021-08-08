Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 19:30

di - 08 Agosto 2021 - 19:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2021 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
    SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE PONTINA DIREZIONE PAVONA
    AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA REGINALDO BELLONI, TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RALLENTAMENTI E CODE IN VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE TORRIMIPIETRA
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home