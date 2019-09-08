Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON SI SEGNALANO PROBLEMI DI VIABILITA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, IN SOSTITUZIONE DELLA TRATTA LA LINEA METRO A.
IL TRENO LEONARDO EXPRESS INVECE SARA SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI SI CONCLUDE OGGI A VETRALLA, IN PROVINCIA DI VITERBO LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. PERVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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