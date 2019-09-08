Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 FEDERICXO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFCO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE
IN LOCALITA ARICCIA SU VIA APPIA, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 SETTEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO B SARÀ RIPROGRAMMATO PER CONSENTIRE I LAVORI CHE PORTERANNO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI. ALLE 21,00 PARTIRANNO GLI ULTIME CORSE COMPLETE DAI CAPOLINEA PER LE CORSE SUCCESSIVE SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI MB.
PER IL TRAFFICO FERROVIARIO ANCORA FINO AD OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. MENTRE IL TRENO LEONARDO EXPRESS SARA SOSTITUITO INTERAMENTE DA BUS
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI SI CONCLUDE OGGI A VETRALLA, IN PROVINCIA DI VITERBO LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. PERVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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