Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 10:30

IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA

SULA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA E PIU AVANTI DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO CHE DA DOMANI 9 SETTEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO B SARÀ RIPROGRAMMATO PER CONSENTIRE I LAVORI CHE PORTERANNO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI. ALLE 21,00 PARTIRANNO GLI ULTIME CORSE COMPLETE DAI CAPOLINEA PER LE CORSE SUCCESSIVE SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI MB.

PER IL TRAFFICO FERROVIARIO ANCORA FINO AD OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, FL3 VITERBO ROMA E FL5 ROMA CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA INTERROTTA TRA ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. MENTRE IL TRENO LEONARDO EXPRESS SARA SOSTITUITO INTERAMENTE DA NAVETTE BUS

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI SI CONCLUDE OGGI A VETRALLA, IN PROVINCIA DI VITERBO LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. PERVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

