Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA DA VIA CASILINA ALLA A1 ROMA-NAPOLI
SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA GIUSTIGNANA E LA STORTA NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA E PIU AVANTI DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO NEI DUE SENSI
RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
PER IL TRAFFICO FERROVIARIO
PROSEGUONO FINO AD OGGI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA INTERROTTA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER TRENO LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI SI CONCLUDE OGGI A VETRALLA, IN PROVINCIA DI VITERBO LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. PERVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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