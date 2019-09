Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

IN LOCALITA ARICCIA VIA APPIA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA CAMETTI E VIA VOLTERRA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER L’EVENTO SAGRA DELLA PORCHETTA

CODE SU VIA DEI LAGHI DA VIA ROMA A VIA SPINABELLA DIREZIONE LAGO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A VITINIA

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA E PIU AVANTI DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO NEI DUE SENSI

RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE,

TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA,

CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO

PER IL TRAFFICO FERROVIARIO ANCORA FINO AD OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA INTERROTTA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER TRENO LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI SI CONCLUDE OGGI A VETRALLA, IN PROVINCIA DI VITERBO LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. PERVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA FEDERICO DI LERNIA PER QUESTA MATTINA È TUTTO, VI SALUTIAMO CON IL CONSUETO MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral