Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 15:30

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INVITIAMO ALLA DOVUTA ATTENZIONE TRA I CASELLI DI SAN CESAREO E MONTE PORZIO PER UN INCEDIO E LA COSEGUENTE PRESENZA DI FUMO.

PER IL RESTO AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI

SULLA VIA BRACCIANESE CLAUDIA ALL’ALTEZZA DI TOLFA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA VIA SAN SEBASTIANO E VIA AUGUSTO BIANCHI NELLE DUE DIREZIONI

CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE FINO AD ARICCIA IN OCCASIONE DELLA CONSUETA SAGRA DELLA PORCHETTA CON RIPERCUSSIONI SULLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA LA ZONA

RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE. TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO

VENIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO DOVE ANCHE OGGI A CAUSA DI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA SOSPESA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER LA LINEA LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE

