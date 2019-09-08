Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BENVENUTI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.
SULLA VIA BRACCIANESE CLAUDIA ALL’ALTEZZA DI TOLFA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA VIA SAN SEBASTIANO E VIA AUGUSTO BIANCHI NELLE DUE DIREZIONI
CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE FINO AD ARICCIA IN OCCASIONE DELLA CONSUETA SAGRA DELLA PORCHETTA CON RIPERCUSSIONI SULLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA LA ZONA
RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE. TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
VENIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO DOVE ANCHE OGGI A CAUSA DI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA SOSPESA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER LA LINEA LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON IL CONSUETO MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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