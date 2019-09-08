Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA ANCHE SULLA A1 FIRENZE – ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCENDIO ADESSO SPENTO. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
CONTINUANO I DISAGI ANCHE SU VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE E FINO AD ARICCIA DOVUTI ALLA CONSUETA SAGRA DELLA PORCHETTA.RIPERCUSSIONI SULLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA LA ZONA
RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE. TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
VENIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO DOVE ANCHE OGGI A CAUSA DI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA SOSPESA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER LA LINEA LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON IL CONSUETO MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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