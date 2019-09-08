Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CAUSA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI STA IN CODA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA VIA DI TORRENOVA E L’ALLACCIAMENTO COL GRANDE RACCORDO ANULARE
CODE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SEGNALIAMO DISAGI TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA PROVINCIALE POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE. TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO
VENIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO DOVE ANCHE OGGI A CAUSA DI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE SARA SOSPESA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER LA LINEA LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE
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DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON IL CONSUETO MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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