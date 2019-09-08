Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CONTINUANO I DISAGI SULLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CAUSA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA – NAPOLI DOVE IL TRAFFICO È SOSTENUTO E RALLENTATO TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA E CONTINUANDO SULLA STESSA A1 SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI DA VIA DI TORRENOVA FINO AL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24 ROMA – TERAMO DOVE SEGNALIAMO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI E PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 MILANO – NAPOLI E IL CASELLO DI ROMA EST IN ENTRATA VERSO ROMA
È SEMPRE PER FLUSSO DI RIENTRO A PROVOCARE RALLENTAMENTI SULLA A12 ROMA – CIVITAVECHIA TRA SANTA SEVERA E LADISPOLI IN DIREZIONE ROMA. COMPLICA LA SITUAZIONE SULLO STESSO TRATTO ANCHE LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE
CONCLUDIAMO COL TRAFFICO FERROVIARIO DOVE ANCHE OGGI A CAUSA DI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER LA LINEA LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, VI SALUTIAMO CON IL CONSUETO MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral