Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 UMBERTO VERINI

CONTINUANO I DISAGI SULLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CAUSA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA – NAPOLI DOVE IL TRAFFICO È SOSTENUTO E RALLENTATO TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA E CONTINUANDO SULLA STESSA A1 SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI DA VIA DI TORRENOVA FINO AL RACCORDO

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24 ROMA – TERAMO DOVE SEGNALIAMO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI E PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 MILANO – NAPOLI E IL CASELLO DI ROMA EST IN ENTRATA VERSO ROMA

È SEMPRE PER FLUSSO DI RIENTRO A PROVOCARE RALLENTAMENTI SULLA A12 ROMA – CIVITAVECHIA TRA SANTA SEVERA E LADISPOLI IN DIREZIONE ROMA. COMPLICA LA SITUAZIONE SULLO STESSO TRATTO ANCHE LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE

CONCLUDIAMO COL TRAFFICO FERROVIARIO DOVE ANCHE OGGI A CAUSA DI LAVORI SULLE LINEE FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO, FL3 VITERBO-ROMA E FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA ROMA-TUSCOLANA E ROMA-OSTIENSE, ATTIVA IN SOSTITUZIONE LA METRO A. PER LA LINEA LEONARDO EXPRESS ATTIVE NAVETTE BUS SOSTITUTIVE

