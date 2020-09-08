Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA
MAGGIORI DISAGI INVECE PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24. SI REGISTRANO INFATTI CODE IN ENTRATA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE ROMA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral