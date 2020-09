Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA SI CIRCOLA AL MOMENTO SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN SEGUITO ALL’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA

SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI DALLA PRENESTINA, CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA IN DIREZIONE GRA

IN ESTERNA, SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SEGNALANO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA

PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUALCHE DISAGIO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA

SPOSTANDOCI SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

CHE RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. IN SEGUITO AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI

AL VIA QUESTA SERA I LAVORI SULLA A12 ROMA TARQUINIA. PREVISTA LA CHIUSA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD, PER CHI PROVIENE DA ROMA, CON USCITA CONSIGLIATA ALLO SVINCOLO DI SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA.

LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 22 DI OGGI E FINO ALLE ORE 6 DEL 11 SETTEMBRE.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral