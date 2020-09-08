Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN QUESTO SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO A24 IN CARREGGIATA ESTERNA
TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
AL VIA QUESTA SERA I LAVORI SULLA A12 ROMA TARQUINIA. PREVISTA LA CHIUSA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD, PER CHI PROVIENE DA ROMA, CONSIGLIATA L’USCITA ALLO SVINCOLO DI SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA.
LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 22 DI OGGI E FINO ALLE ORE 6 DEL 11 SETTEMBRE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO
CHE RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. IN SEGUITO AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral