Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2021 ore 07:30

8 SETTEMBRE 2021 ORE 07.20

TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

IL RACCORDO ANULARE SI PRESENTA GENERALMENTE SCORREVOLE CON LEGGERI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN ENTRATA TRA RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST.

SIMILE LA SITUZAZIONE SULLA FLAMINIA CON CODE TRA RACCORDO E DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO

SI SEGNALANO MATERIALI DISPERSI E CONSEGUENTE PERICOLO SU STRADA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE ROMA. ATTIVA SCORTA VEICOLI. PRESTARE ATTENZIONE.

RIPARATO IL GIUNTO DI DILATAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIABIS E CASSIA, RIAPRE LA CORSIA DI SORPASSO CHIUSA DAL PRIMO POMERIGGIO DI IERI PER CONSENTIRE L’INTERVENTO.

