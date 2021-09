Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2021 ORE 08.20 FT

INCIDENTE SU VIA LAURENTINA ALTEZZA MONTE MIGLIORE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA ALTEZZA VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO. IN INTERNA CODE A TRATTI ANCHE Più AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE PER LAVORI TRA RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST E Più AVANTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E PORTONACCIO

PERMANGONO LE CODE IN ENTRATA SULLA FLAMINIA TRA RACCORDO ANULARE E DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

CODE IN ENTRATA ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ROMA URBE

CODE PRE TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SALARIA IN DIREZIONE DI VIA PINTEA SACCHETTI

INFINE UNO SGUARDO AI LAVORI: CANTIERI ATTIVI DA OGGI MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA TRA VILLA LATINA E PICINISCO E ALL’ALTEZZA DI VALLEROTONDA. ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO.

