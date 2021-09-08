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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2021 ore 19:45

di - 08 Settembre 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
    SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE E VIALE TOGLIATTI IN USCITA.
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD.
    E SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA.
    SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ALBUCCIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASTEL FUSANO DIREZIONE OSTIA; CONSEGUENTI CODE.
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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