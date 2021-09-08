Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE E VIALE TOGLIATTI IN USCITA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD.
E SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA.
SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ALBUCCIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASTEL FUSANO DIREZIONE OSTIA; CONSEGUENTI CODE.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral