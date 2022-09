Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI

SULLA PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. DEVIAZIONI SU VIA PONTINA VECCHIA. CODE NEL SENSO OPPOSTO TRA LAURENTINA E POMEZIA. PIÙ A NORD VERSO ROMA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24.

SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO STESSO.

SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO VERSO LA CAPITALE.

INFINE CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO E FONTE DI PAPA VERSO ROMA;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.

