Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 16:20 SARA SPANO’

BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCODO

SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA BIS TRA I RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

INFINE SU VIA CASSIA CODE A TRATTI QUESTA VOLTA PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral