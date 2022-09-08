Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 18:15

di - 08 Settembre 2022 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 17:20 SARA SPANO’
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA CRISTOFORO COLOMBO
    PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA.
    NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNACODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO
    SU VIA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA BIS TRA I RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    INFINE SU VIA CASSIA CODE A TRATTI QUESTA VOLTA PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

    DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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