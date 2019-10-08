Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA A24, RALLENTAMENTI LUNGO L’INTERO TRATTO URBANO DELLA STESSA, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO IN DIREZIONE ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA;
PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
MEDESIMA SITUAZIONE DI CONGESTIONE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E, PROSEGUENDO, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PER CHI È IN VIAGGIO SULLA NOMENTANA, CODE TRA TOR LUPARA E VIA DI S. ALESSANDRO IN DIREZIONE ROMA;
FORTI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE IN ENTRATA;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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