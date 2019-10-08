Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E, AVANTI, TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO SEMPRE IN ENTRATA;
PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PER CHI È IN VIAGGIO SULL’ARDEATINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO;
INFINE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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