Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA E, PROSEGUENDO, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, E TRA NOMENTANA E A24; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA, TRA PISANA E VIA DEL MARE, E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
LUNGHE CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA APRILIANA E L’INNESTO CON LA LAURENTINA, AVANTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E LO SVINCOLO PER RIANO IN ENTRABE LE DIREZIONI. SEMPRE SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA TIBURTINA TRA TIVOLI-TIVOLI TERME E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRATA;
INFINE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral