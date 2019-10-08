Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA E, PROSEGUENDO, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, E TRA NOMENTANA E A24; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA, TRA PISANA E VIA DEL MARE, E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
LUNGHE CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E LO SVINCOLO PER RIANO IN ENTRABE LE DIREZIONI.
INFINE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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