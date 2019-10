Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI COL SERVIZIO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE TRA L’A24 E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E, PROSEGUENDO, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PROPRIO DALLA ROMA-FIUMICINO

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO CODE IN DIREZIONE CENTRO DA VIA PARCO DEI MEDICI ALLA COLOMBO

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA;

INFINE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral