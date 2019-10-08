Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE;
SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RALLENTATO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
RALLENTAMENTI RESIDUI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA;
RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER ORA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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