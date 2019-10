Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE;

SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RALLENTATO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

RALLENTAMENTI RESIDUI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA;

RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.

DA FEDERICO MONTI PER ORA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

