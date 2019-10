Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE UN MEZZO PESANTE IN AVARIA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE

MENTRE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO;

CI SPOSTIAMO POI SULLA CASILINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE, PER GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE LINEA TRA SETTEBAGNI E GALLESE. RITARDI FINO A 20 MINUTI

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral