Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA USCITA DALLA CAPITALE
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SULLA PROVINCIALE VELLETRI – NETTUNO AD APRILIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DI VIA DEI CINQUE ARCHI NELLE DUE DIREZIONI
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