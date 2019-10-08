Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
AD APRILIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA PROVINCIALE NETTUNO – VELLETRI, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CINQUE ARCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VUIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
INFINE SULLA PROVINCIALE ARIANA A LARIANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA SAN MARCO PAPA E VIA TRILUSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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