Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI E PIU AVANTI A MENTANA TRA VIA FORNACIONE E VIA PADOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI NELLE DUE DIREZIONI
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