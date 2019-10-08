Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
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