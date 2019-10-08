Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SI STA IN CODA SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE PASSO CORESE
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI
IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
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