Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SEMPRE PER INCIDENTE SULLA A91 ROMA – FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI ACILINA IN DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
INFINE SULLA PROVICIALE ARIANA A LARIANO SI STA IN CODA TRA VIA SAN MARCO PAPA E VIA DANTE ALIGHIERI NEI DUE SENSI DI MARCIA
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