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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19:45

di - 08 Ottobre 2019 - 19:45

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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLIGATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE NEI DUE SENSI E PIU AVANTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHSIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral

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