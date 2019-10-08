Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 8 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO AD ALBANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA OLIVELLA ALL’ALTEZZA DI VIA RICCARDO LOMBARDI IN DIREZIONE PAVONA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE IN VIA CASILINA A SAN CESAREO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MAREMMANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE MONTEROTONDO
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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