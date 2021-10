Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DELL’8 OTTOBRE 2021 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA AURELIA LA ROMA-FIUMICINO;

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA;

SULLA VIA AURELIA CODE A SEGUITO DI UN INCIDNETE TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO CON L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;

SI PROCEDE IN COLONNA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO ROMA.

SEMPRE SULLA PONTINA RICORDIAMO CHE NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ: TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE CHE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI STUDENTI E LAVORATORI. RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S. PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, RICORDIAMO CHE LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI.

