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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 16:30

di - 08 Ottobre 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ DELL’8 OTTOBRE 2021 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
    IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE TRA CASSIA E FLAMINIA.
    IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
    TRAFFICATA LA CASSIA, CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE.
    SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA PISA-ROMA TERMINATI GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.
    DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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