Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DELL’8 OTTOBRE 2021 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE TRA CASSIA E FLAMINIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
TRAFFICATA LA CASSIA, CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE.
SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA PISA-ROMA TERMINATI GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral