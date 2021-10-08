Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DELL’8 OTTOBRE 2021 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE.
IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
IN USCITA DALLA CAPITALE ABBIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.
TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ:
LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI STUDENTI E LAVORATORI;
MENTRE PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PROFILI SOCIAL.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral