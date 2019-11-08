Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO ROMA
SULLA VIA APPIA CODE TRA SANTA MA RIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
INFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO. SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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