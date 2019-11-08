Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LAURENTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E LA ROMA FIUMICINO
RESTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHIE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEI LAGHI TRA PANTANELLE E IL BIVIO CON LA VIA APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
INFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO. SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral